PiS chce wstrzymać strajk nauczycieli. Jest odpowiedź ZNP

Włączenie nauczycieli do służby cywilnej to pomysł analizowany przez rządzącą ekipę. Jeśli nauczyciele zostaną urzędnikami to nie będą mogli strajkować, ale dostaną dodatek do pensji. Wiceszef ZNP jest oburzony.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Krzysztof Baszczyński (PAP, Fot: Marcin Obara)

Pomysł forsuje szefowa resortu przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, która ma poparcie premiera Mateusza Morawieckiego - stwierdza "Super Express". Przeciwnikiem zmian jest z kolei wicepremier Jarosław Gowin.

Jak zaznacza dziennik, nadanie nauczycielom statusu urzędników państwowych ma na celu przede wszystkim blokadę ich protestu przed jesiennymi wyborami. Padają też argumenty o wyższym prestiżu zawodu, a także zapowiedź dodatku dla służby cywilnej: od 900 do nawet 4 tys. zł co miesiąc.

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wręcz oburzony pomysłem zmian. - To jest odebranie nam prawa do wyrażania sprzeciwu - mówi w rozmowie z "SE".

- Kiedyś PiS miał pomysł wysłania lekarzy w kamasze, a teraz ma dla nauczycieli podobną propozycję - dodaje wiceszef ZNP.

Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą strajkować.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl