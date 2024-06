PiS bojkotuje rozmowy w PE. Poszło o Fidesz

- Polska delegacja uznała, że może ugrać coś na klęsce Meloni. To taki taniec na jej grobie - usłyszała PAP od Włochów w PE. - Jeśli chodzi o Le Pen, to nie sądzę, żeby Meloni chciała przyjąć do frakcji partię, która ma więcej mandatów (niż jej ugrupowanie). To by odebrało pierwszeństwo włoskiej delegacji - dodał rozmówca PAP.