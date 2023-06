PiS bez szefa sztabu. Jarosław Kaczyński szuka nowego, ale chaos trwa

To pierwsza taka sytuacja w historii PiS: szef sztabu wyborczego w nocy podał się do dymisji. Zmianę wymusili wewnętrzni przeciwnicy. Znamy kulisy tej decyzji i jej konsekwencje. We wnętrzu partii rusza już pierwsza giełda nazwisk, a ciężar kampanii chce brać na siebie premier Mateusz Morawiecki i jego otoczenie.