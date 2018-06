PiS bada sprawę romansu posła Pięty. "To byłoby naganne"

Poseł Stanisław Pięta i jego związek z Izabelą Pek pod lupą polityków PiS. Władze ugrupowania starają się wyjaśnić, co łączyło najgłośniejszą parę ostatnich dni. - W tej sprawie jest wiele niejasności. Myślę, że niedługo będziemy wiedzieli, co tam się wydarzyło - mówi Wirtualnej Polsce Karol Karski, rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS. Póki co, Pięta został zawieszony w prawach członka partii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Stanisław Pięta poniesie konsekwencje związku z Izabelą Pek? (PAP, Fot: Rafał Guz)

W PiS jest już kilku polityków, których sprawy prywatne badała partia. Chodzi m.in. o posła Łukasza Zbonikowskiego. Jarosław Kaczyński wzywał m.in. na rozmowę żonę posła Łukasza Zbonikowskiego. Kobieta oskarżyła męża m.in. o zdradę. Poseł Pieta został na razie zawiesozny w prawach członka PiS.

Władze ugrupowania właśnie badają sprawę jego związku z Izabelą Pek. Kobieta twierdzi, że mieli romans. - Ta sprawa nadal nie jest wyjaśniona. W ciągu kilku dni będą jakieś informacje, poza tymi medialnymi. Na razie mamy tylko sytuację, w której jest słowo przeciwko słowu. Myślę, że niedługo będziemy wiedzieli, co tam się wydarzyło – mówi rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS.

Karski na razie nie chce mówić o ewentualnych konsekwencjach dla posła Pięty. - Gdyby te informacje się potwierdziły, zachowanie pana posła byłoby naganne, ale musimy poczekać na to, co się będzie z tą sprawa dalej będzie działo, jakie będą fakty. Póki co, nie mogę więc mówić o konsekwencjach – podkreśla.

W poniedziałek rzeczniczka PiS poinformowała na Twitterze, że poseł Pięta zostaje zawieszony w prawach członka PiS. Kolejne decyzje w sprawie jego przyszłości, w tym ewentulane wyrzucenie z ugrupowania, zapadną po tym, jak zakończy się postępowanie sprawdzające.

Izabela Pek twierdzi, że nikt z PiS się z nią nie kontaktował, by poznać jej wersję wydarzeń. - PiS nic ze mną nie wyjaśniało – mówi Wirtualnej Polsce. I dodaje, że z wieloma politykami PiS utrzymuje prywatne relacje, ale tylko z posłem Piętą były to relacje intymne.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl