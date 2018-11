Piraci porwali statek z polskimi marynarzami na pokładzie. Są nowe informacje

Kontenerowiec Pomeranian Sky z 8 polskimi marynarzami na pokładzie został porwany u wybrzeży Nigerii w zeszły weekend. Jak informuje rzecznik armatora jednostki, wszyscy, którzy znajdują się na statku, są bezpieczni.

Podobnego zdania jest kmdr Kalitowski, były dowódca grupy specjalnej płetwonurków w jednostce Formoza i właściciel firmy Maritime Safety & Security, która zajmuje się bezpieczeństwem na morzu. - Porywaczom zależy na tym, by wszyscy byli cali i zdrowi. W innym wypadku nie uzyskają tego, o co im chodzi, czyli pieniędzy - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Do porwania doszło w sobotę około godz. 4 rano. Statek płynął z Angoli do nigeryjskiego portu Omme. Kiedy był ok. 60 mil morskich od wybrzeża, podpłynęły do niego dwie motorówki. Porywacze wdarli się na pokład i sterroryzowali załogę, która zdążyła przez radio nadać komunikat o problemach.