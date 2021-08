Piotr Zgorzelski gościem programu "Tłit"

Co na to Magdalena Sroka z Porozumienia? - Nie uważam, żeby sytuacja była śmieszna i nie uważam, żeby sytuacja była mało poważna - ripostowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jak do tego podejdą nasi koalicjanci - to od nich zależy. Jeżeli nie zostaną spełnione nasze postulaty, opuścimy Zjednoczoną Prawicę - zadeklarowała.