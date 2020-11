Piotr Zgorzelski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe zasady w pandemii koronawirusa. Wśród najważniejszych ograniczeń znalazło się m.in. zamknięcie szkół do świąt oraz skumulowanie ferii zimowych dla całego kraju na 4-17 stycznia. Oznacza to, że uczniowie najwcześniej do szkoły pójdą za niemal dwa miesiące. Poza tym rząd planuje wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się. Ale są też przykłady luzowania obostrzeń: od soboty 28 listopada znów w całości będą otwarte centra handlowe.