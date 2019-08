Piotr Woźniak-Starak nie żyje. "Niestandardowa procedura ws. zwłok"

Po tym, jak nurkowie odnaleźli ciało Piotra Woźniaka-Staraka, zwłoki zostały przetransportowane na motorówce na teren posiadłości jego rodziny. – Po odnalezieniu ciało powinno trafić prosto do prosektorium – mówi Dariusz Loranty, były policjant. Prokuratura nie chce tego komentować. Sekcja zwłok ma się odbyć w Białymstoku.

Nurkowie odnaleźli ciało Piotra Woźniaka-Staraka

Wątpliwości budzi to, jak postępowano ze zwłokami Piotra Woźniaka-Staraka. W czwartek ok. 5 rano jego zwłoki w jeziorze Kisajno odnalazła Grupa Specjalna Płetwonurków RP. Ciało wciągnięto na motorówkę i przetransportowano na teren posiadłości Staraków.

- Standardowo odnalezione zwłoki przewozi się do prosektorium i tam następuje okazanie rodzinie. Wcześniej ciało należy przygotować. Trochę obmyć. W przypadku Piotra Woźniaka-Staraka mieliśmy do czynienia z niestandardową procedurą. Jego ciało przewieziono na teren posiadłości rodziny. Nie można jednak mówić o złamaniu prawa. Rodzina i tak musiała zidentyfikować zwłoki. Mają przystań dla łódek, więc nie wymagało to dużego zachodu. Choć z pewnością to pewne odstępstwo - mówi Dariusz Loranty, były policjant wydziału zabójstw.