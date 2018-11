Piotr Tymochowicz nieprawomocnie skazany na 3 lata. "Wracam do pracy"

Znany ekspert ds. wizerunku Piotr Tymochowicz został nieprawomocnie skazany za posiadanie dziecięcej pornografii. Na apelację będzie czekał na wolności. - Wracam do pracy - mówi Wirtualnej Polsce.

Tymochowicz w areszcie spędził 13 miesięcy. Dwa tygodnie temu Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Północ skazał go na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności: 2 lata i 6 miesięcy za "posiadanie w celu rozpowszechniania" pornografii dziecięcej oraz kolejne 6 miesięcy za posiadanie treści pornograficznych. Musi się także poddać terapii dla sprawców przestępstw seksualnych oraz zapłacić 31 tys. zł kosztów sądowych.

Tymochowicz został też zwolniony z aresztu. Na apelację będzie oczekiwał na wolności. - Tydzień jeszcze odpoczywam, a później wracam do pracy – mówi Wirtualnej Polsce. Zapytany o to, czy nie boi się, że będzie miał trudności ze znalezieniem klientów, odpowiada: - Mam wiernych klientów. Dzwonią do mnie osoby, dla których wcześniej pracowałem. Mogę liczyć na ich wsparcie, także zawodowe.