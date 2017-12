Piotr T. usłyszał kolejny zarzut posiadania pornografii dziecięcej. Śledczy czekają na wyniki badań

Piotr T. usłyszał kolejne zarzuty posiadania treści pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Śledczy odzyskali bowiem pendrive'y, które znajdowały się w pokoju hotelowym. Łącznie zarzuca mu się popełnienie aż 7 przestępstw.

Specjalista od marketingu politycznego Piotr T. został zatrzymany 21 października. Usłyszał zarzuty dotyczące rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Teraz prokuratura rozszerzyła je o kolejne. Jest to wynikiem przeszukania w jego pokoju hotelowym. Śledczy znaleźli tam ponad 2,5 tys. plików ze zdjęciami i filmami. Są na nich dzieci oraz zwierzęta.

- Gdy Piotr T. był zatrzymywany to pozwolono mu dokończyć wykład, a policjanci nie zabezpieczyli pendrive'ów, które znajdowały się w pokoju hotelowym. Nośniki były poszukiwane, gdy Piotr T. był już w areszcie. Gdy odzyskaliśmy nośniki pamięci, zostały one poddane analizie i okazało się, że znajdują się na nich dodatkowe treści, co pozwoliło na postawienie podejrzanemu dodatkowych zarzutów - podkreślił Saduś.

Piotrowi T. zarzuca się popełnienie łącznie siedmiu przestępstw związanych z posiadaniem oraz rozpowszechnianiem treści pornograficznych z udziałem małoletnich.