Piotr Semka szczerze o COVID-19. "Albo się pan obudzi, albo nie"

- Zapytałem tylko jednego pielęgniarza: "No i co teraz będzie?". On mi odpowiedział: "Teraz pod respiratorem zapadnie pan w sen", więc pytam: "I co dalej?", a on: "Albo się pan obudzi, albo nie" - wyznał Semka dodając, że był to prawdziwy koszmar dla niego i jego rodziny, a zwłaszcza żony, która każdego dnia była gotowa "na najgorszy telefon".