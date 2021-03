Piotr Müller gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 4 786 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 24 osoby chore na COVID-19. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

Co z fabryką szczepionek w Polsce? - W maju ruszy montaż linii do rozlewu szczepionek w Polfie Tarchomin. Jesienią firma będzie gotowa, żeby przystąpić do rozlewania szczepionek - powiedział w poniedziałek w PR 3 Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.