Piotr Mueller: premier ma prawo agitować i popierać kandydata

- Decyzja sądu o tymczasowym aresztowaniu udowadnia, że sprawa jest poważna - tak w rozmowie z Polskim Radiem rzeczki rządu Piotr Mueller ocenił zarzuty opozycji o polityczne motywy zatrzymania Sławomira Nowaka i porównania do Berezy Kartuskiej.

- To nieprawdopodobne. Borys Budka zamiast mówić o działaniu politycznym powinien się odciąć od Sławomira Nowaka - mówił Mueller. - Absurdalna logika - dodał pytany o zbieżność dat operacji służb ws. Nowaka i wyborów prezydenckich.

Piotr Mueller pytany był też o zaangażowanie szefa rządu w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy , co podnosi Platforma Obywatelska w swoich protestach wyborczych.

- Premier ma prawo agitować i popierać kandydata. Prezydent Andrzej Duda był najlepszym kandydatem i rządowi zależało na dalszej dobrej współpracy - stwierdził rzecznik rządu. Zaznaczył, że nie widzi powodów do unieważnienia wyborów. - Różnica jest tak duża, że trudno przypuszczać, aby można udowodnić odwrotne wyniki - ocenił Mueller na antenie Radiowej Jedynki.

Piotr Mueller: to forma presji politycznej, której my się nie poddajemy

Odnosząc się do kontrowersji po szczycie w Brukseli, rzecznik rządu stwierdził, że "politycy PO nie mogą pogodzić się z tym, że Morawiecki wynegocjował większe środki niż Donald Tusk". - Nie ma realnych instrumentów, żeby pozbawić Polskę przyznanych środków. Rezolucje to forma presji politycznej, której my się nie poddajemy - dodał.