Piotr Gliński wstrzymuje wypłaty FWK

"Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat" - napisał w niedzielę po południu minister kultury na Twitterze.

Tweet Glińskiego to odpowiedź na falę krytyki, jaką wywołała opublikowana przez Ministerstwo Kultury lista beneficjentów pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kultury. Krytycy zwracają uwagę na fakt, że największe kwoty przyznano bardzo zamożnym artystom, tymczasem wciąż brakuje rządowego wsparcia dla pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Kultury publikuje komunikat

Jeszcze w sobotę wieczorem minister kultury ironizował , sugerując oddanie przyznanych artystom środków krytykom działań FWK. "Przesuniemy te środki na wsparcie najbardziej aktywnych tweeterowiczów. Kultura na tym nie zyska, ale PR będzie OK. PS - UWAGA! Tweet zawiera treści ironiczne!" - pisał wicepremier.

"MKiDN jeszcze raz wyjaśnia, że rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności gospodarczej w kulturze obejmują do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat (pomniejszonych o wcześniej otrzymane wsparcie antycovidowe) w okresie od marca do grudnia 2020 r." - czytamy.