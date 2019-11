Piotr Gliński spotkał się z Quentinem Tarantino. Rozmawiał też z Agnieszką Holland

W czasie Festiwalu EnergaCamerimage wicepremier Piotr Gliński spotkał się w kuluarach z reżyserem Quentinem Tarantino. Polityk rozmawiał także z Agnieszką Holland.

- EnergaCamerimage to wielka firma, która świetnie wpisuje się w obszar kina światowego, co widać po naszych dzisiejszych gościach. Pozycja tego festiwalu doskonale wpisuje się w rozwój rynku filmowego w Polsce - powiedział podczas gali zamknięcia 27. edycji festiwalu w Toruniu wicepremier Piotr Gliński.

Festiwal po 20 latach wrócił do Torunia. To tu do 2025 roku ma powstać Europejskie Centrum Filmowe Camerimage, które ma kosztować 600 mln zł.