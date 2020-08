Piotr Adamowicz chce, by prokuratura zajęła się Piotrem Glińskim

Piotr Adamowicz zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Zdaniem Adamowicza, Gliński nie dopełnił swoich obowiązków w sprawie tablic z postulatami Sierpnia 80'.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Glińskiego wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 6 sierpnia - informuje "Gazeta Wyborcza".

Piotr Gliński nie liczy się z prawem właścicieli tablic?

Adamowicz zarzuca Glińskiemu, że ten świadomie zaniechał swoich obowiązków, by tablice z postulatami Sierpnia 80' pozostały wpisane do inwentarza Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W ocenie posła doszło do tego z naruszeniem prawa, ponieważ autorzy tablic Arkadiusz Rybicki i Maciej Grzywaczewski, podobnie jak spadkobiercy tego pierwszego, nigdy nie przekazali instytucji praw do nich. Co więcej, czują się ich właścicielami i nie wyrażają zgody na przeniesie ich z Europejskiego Centrum Solidarności do sali BHP NMM w Gdańsku.

Zdaniem posła Adamowicza, by eksponat mógł zostać wpisany do inwentarza muzeum, musiało dojść do zakupu lub darowizny, co jednak się nie stało. Nie doszło do podpisania żadnej umowy między Grzywaczewskim lub spadkobiercami Rybickiego a muzeum.

Adamowicz złożył zawiadomienie. Gliński nie dopełnić obowiązków

6 sierpnia Adamowicz złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicepremiera Piotra Glińskiego. Minister, nie doprowadzając do usunięcia tablic z inwentarza Narodowego Muzeum Morskiego, miał zaniechać wykonania swoich obowiązków.

Adamowicz zwracał się wcześniej zarówno do Glińskiego, jak i do muzeum o przedstawienie dokumentów, na mocy których doszło do wpisania eksponatu do inwentarza muzeum. Nie dostał w tej sprawie odpowiedzi.

Gliński pytany o wskazanie podstawy formalno-prawnej, pozwalającej na przekazanie praw własności tablic NMM, miał odpowiedzieć, że nie stanowią i nigdy nie stanowiły własności prywatnej.

W zawiadomieniu Adamowicz uważa, że wicepremier naruszył artykuł 231 Kodeksu karnego o nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"