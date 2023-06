"Pióropusz gorąca" nad Europą. Nadchodzą afrykańskie upały

Wtorek przyniesie kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północnym wschodzie i południowym zachodzie Polski będzie ono wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu (do 5 l/mkw). W Sudetach pojawią się burze, w trakcie których spadnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 28 stopni w środkowych regionach, do 30 stopni na południowym zachodzie.