Pilny alert RCB. Ostrzeżenie dla mieszkańców jednego województwa

"UWAGA! Zakaz korzystania z wód Odry. Dotyczy on: picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwiarząt, podlewania roślin i jedzenia ryb" - alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatów: myśliborskiego, gryfińskiego, polickiego, goleniowskiego i Szczecina.