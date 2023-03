Pilne wezwanie do Łukaszenki. "Możecie to jeszcze powstrzymać"

Szef dyplomacji Unii Europejskiej wezwał w niedzielę Alaksandra Łukaszenkę, by powstrzymał się od rozmieszczania na terytorium kraju rosyjskiej broni jądrowej. - Białoruś może to jeszcze powstrzymać, to jej wybór. UE jest gotowa odpowiedzieć dalszymi sankcjami - ostrzegł Josep Borrell.