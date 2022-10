Pilne spotkanie G7. "Formuła pokoju" Zełenskiego, która "nie pozostawi Rosji żadnych szans"

Ostrzegł, że według informacji wywiadowczych, Rosja zamówiła z Iranu ok. 2,4 tys. sztuk dronów Shahed 129. - Dlatego też, drogi panie kanclerzu, drogi prezydencie Stanów Zjednoczonych, ważne jest, abyśmy mieli wystarczającą ilość pocisków w dostarczonych systemach obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej i aby te systemy były zintegrowane z naszym systemem obronnym – powiedział Zełenski i zaapelował o to, by ministrowie obrony krajów G7 "przedyskutowali to jutro". - Panie prezydencie Francji. Panie Premierze Włoch. Z niecierpliwością czekamy na dostawę systemów SAMP-T. A jeśli to możliwe, są potrzebne w nadchodzących miesiącach – dodał.