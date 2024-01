Pilna wizyta w Warszawie. Odblokują pieniądze z KPO?

Odblokują fundusze z KPO?

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. We wtorek w Sejmie wiceminister finansów Hanny Majszczyk powiedziała, że zgodnie z przewidywaniami, w 2024 r. z KPO do Polski trafi ok. 77 mld zł. - Oprócz tego, co zostało zaplanowane i co wpłynęło już w końcówce ubiegłego roku w tej części zaliczkowej, to przewidywane jest jeszcze ok. 37 mld zł z tej części grantowej i ok. 40 mld zł w części pożyczkowej - wyjaśniła wiceminister.