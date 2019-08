Pili alkohol w parku. 30-latek pogryzł policjanta podczas interwencji

Policjanci z Kołobrzegu interweniowali ws. wakacyjnej imprezy zorganizowanej przez trzy młode osoby. Podczas akcji funkcjonariuszy jeden z mężczyzn zachowywał się agresywne oraz był pobudzony.

Kołobrzescy policjanci zostali wezwani do osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Interweniujący funkcjonariusze wylegitymowali imprezujących - dwie kobiety i mężczyznę. W trakcie akcji stróżów prawa 30-latek był silnie pobudzony i zachowywał się agresywnie, m.in. wyzywając mundurowych.

Kiedy policjant odprowadzał krewkiego mężczyznę do radiowozu, ten w pewnym momencie rzucił się w kierunku jednego z nich i ugryzł go w rękę. Po obezwładnieniu został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. 30-latek miał przy sobie LSD. Dodatkowo po przeszukaniu jego mieszkania znaleziono tam extasy.