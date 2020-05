Piła. Są zarzuty ws. śmierci 22-letniej kobiety. Osierociła dwójkę dzieci, w tym niemowlę

Do dramatu doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Swojskiej na osiedlu Zielona Dolina. Ciało kobiety zostało odnalezione w sobotę. Ojciec 22-latki zawiadomił służby ratunkowe.

Mężczyzna w momencie zatrzymania był pijany, miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. 23-latek przyznał się do winy. Grozi mu od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia włącznie. Pojawił się również wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.