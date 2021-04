Pijany wjechał w drzewo, ucierpiał czteroletni syn. Jest wyrok ws. Polaka

Do zdarzenia doszło 10 stycznia w mieście Margate, położonym nad Morzem Północnym. Zgodnie z relacją lokalnego serwisu "Kent Online", Polak wsiadł za kierownicę po niedzielnej imprezie rodzinnej. W samochodzie był także jego czteroletni syn.

Poważne obrażenia chłopca

Na miejscu zdarzenia szybko pojawili się policjanci i ratownicy medyczni. Czterolatek został przewieziony do londyńskiego szpitala. Odniósł liczne rany cięte, miał także krwotok wewnętrzny i zapadnięte płuco. Jego ojciec od razu przyznał się do winy.

Jest wyrok w sprawie Polaka

W trakcie śledztwa, okazało się, że 49-latek był poszukiwany za przestępstwa, do których dopuścił się w Polsce. Oznacza to, że zostanie deportowany do kraju.