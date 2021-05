Pijany kierowca spadł autem ze skarpy. Kilkuletnie dziecko w szpitalu

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15.00. Pijany mężczyzna wsiadł za kierownicą auta i doprowadził do kolizji, w wyniku której samochód spadł ze skarpy. W pojeździe był jeszcze jeden mężczyzna i 7-letnie dziecko. Dziewczynkę przewieziono do szpitala.