Pijany sędzia spowodował kolizję. Jest zawieszony, ale dostaje wysoką pensję

Do skandalicznego zdarzenia z udziałem sędziego doszło w październiku ubiegłego roku w Rybniku. 62-letni Ryszard F. będąc pod wpływem alkoholu spowodował kolizję, uderzając w tył prawidłowo jadącego auta. Miał 1,2 promila alkoholu we krwi. W kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał. O sprawie zostali poinformowani minister sprawiedliwości, pierwsza prezes Sądu Najwyższego oraz Krajową Radę Sądownictwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach od razu zgodził się na zatrzymanie sędziego, choć chronił go immunitet.