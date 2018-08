Pijany sędzia spowodował kolizję i uciekł. Jego przełożony wyciągnął konsekwencje

Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Waldemar M. został odsunięty od wykonywania obowiązków w trybie natychmiastowym. Złożył też rezygnację z funkcji przewodniczącego Wydziału Karnego suwalskiego SO. O sprawie został też powiadomiony minister Zbigniew Ziobro.

Do kolizji doszło w piątek. Kierowcy ustalili, że zjadą wyjaśnić sprawę na pobocze, ale jeden z nich zmienił zdanie i zaczął uciekać. Chwilę później został zatrzymany przez policję. Początkowo mężczyzna nie chciał poddać się badaniu trzeźwości, zasłaniając się immunitetem. Po przybyciu na miejsce prokuratora okazało się, że sędzia miał 1,8 promila alkoholu w organizmie .

W poniedziałek, na stronie Sądu Okręgowego w Suwałkach, pojawił się komunikat Prezesa SO Jacka Sowula, który zdecydował o podjęciu konsekwencji w stosunku do sędziego. Waldemar M. został natychmiastowo odsunięty od prowadzenia czynności służbowych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Dyscyplinarny. Przerwa ma trwać maksymalnie miesiąc.