Pijany radny staranował traktorem auto. W środku były dzieci

"Słów przepraszam nie usłyszeliśmy"

- Siedzenie cicho, to przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu. Gdyby był zupełnie trzeźwy, może do tej sytuacji by nie doszło, bo to jest ruchliwa ale i wąska droga. Poruszanie się po niej wymaga zachowania szczególnej ostrożności, a jeszcze większej przy pojazdach dużych rozmiarów - ocenia w rozmowie z WP Aleksandra Kliś.