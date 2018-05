Pijany prokurator groził siekierą kobiecie. Trafił na trzy miesiące do aresztu

Robert W., prokurator z Gostynina w stanie spoczynku, trafił na trzy miesiące do aresztu. Wszystko po tym, jak będąc pod wpływem alkoholu, rzucił się z siekierą na sąsiadkę. Mężczyzna stracił prokuratorski immunitet. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia z udziałem śledczego doszło w ostatni czwartek. Policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie zobaczyli awanturującego się mężczyznę z siekierą. Miał 0,94 mg alkoholu we krwi. Został zatrzymany. Okazało się, że to jeden z szanowanych w okolicy śledczych - Robert W. Sprawa szybko trafiła do przełożonych, a także do Prokuratury Krajowej.