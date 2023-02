Pijany książę Harry. Incydent z budki strażniczej

Książę Harry po raz pierwszy został wysłany do Afganistanu w 2007 r. Służył w prowincji Helmand, ale jego misja została przerwana, gdy australijski magazyn przez pomyłkę złamał embargo medialne, co mogłoby narazić zarówno księcia i jego kolegów z oddziału na dodatkowe niebezpieczeństwo. Do Afganistanu powrócił w 2012 r. Po tym, jak nauczył się latać śmigłowcami Apache, Harry został wysłany do Camp Bastion w południowym Afganistanie, gdzie przebywał przez 20 tygodni.