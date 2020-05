Pijany kierowca wjechał na chodnik i potrącił dwoje dzieci. Ranni chłopcy trafili do szpitala

Do wypadku doszło w sobotę po południu w miejscowości Ziomaki, gm. Mokobody, w pow. siedleckim. W sobotę po południu dwaj chłopcy wraz z rodzicami porządkowali posesję przed domem. W pewnym momencie na chodnik wjechał samochód i potrącił znajdujące się tam dzieci.

Młodszy z chłopców był nieprzytomny i helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Starszy chłopiec również został ranny i do szpitala został przewieziony karetką.

Po potrąceniu dzieci kierowca nie zatrzymał się, tylko pojechał dalej. Przejechał ok. pół kilometra wjechał do rowu, uderzył w drzewo, ale nadal usiłował jechać dalej. Okazało się to jednak już niemożliwe.