Pijany kierowca wiózł 7-letnie dziecko. Nigdy nie miał prawa jazdy

Pijany kierowca wiózł 7-letnią dziewczynkę. Gdy na miejsce przyjechała policja okazało się, że 31-latek odsiadywał wyrok za podobny czyn i nigdy nie miał prawa jazdy.

Pijany kierowca wiózł 7-letnie dziecko

Dramatyczna sytuacja wydarzyła się na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Wówczas jadące swoim samochodem małżeństwo zauważyło, że znajdujący się obok renault wykonuje dziwne manewry. Pojazd jechał na przemian do tyłu i do przodu, a jego ruchy były trudne do przewidzenia. Świadkowie zauważyli, że oprócz kierowcy w samochodzie była jeszcze mała dziewczynka. Dziecko siedziało na przednim siedzeniu, bez zapiętych pasów. Według relacji asp. szt. Izabeli Drobnieckiej z inowrocławskiej policji, ludzie nie mieli pewności, kim dla dziecka był kierujący autem 31-latek.