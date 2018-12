Pijany 20-latek pobił i okradł 69-latkę. Nie chciała mu pożyczyć dwóch złotych

Mieszkaniec Mogilna szarpał, kopał i uderzał pięściami starszą kobietę, a następnie zabrał jej 35 zł. Wszystko dlatego, że ta odmówiła pożyczenia mu dwóch złotych. Mężczyzna został już zatrzymany i tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na ulicy Mickiewicza w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). 20-latek zaczepił znaną mu 69-latkę i poprosił ją o pożyczenie dwóch złotych. Kiedy odmówiła zaczął ja szarpać, kopać i uderzać pięściami. Następnie zabrał jej torebkę, w której było 35 zł. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę jeszcze tego samego dnia.

Okazało się, że ma blisko promil alkoholu w organizmie. 20-latek trafił do policyjnej celi. Policjanci przekazali zebrany materiał dowodowy do prokuratury. Chcieli też, aby rozbójnik został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. W sobotę Sąd Rejonowy przychylił się do tego wniosku. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.