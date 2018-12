Pies "wywąchał" prawie 2 mln w gotówce. Pieniądze należały do gangu

Celniczy pies doprowadził funkcjonariuszy do skrytek gangu w Bielsku Białej, który przemycał z Turcji podróbki ubrań. Zabezpieczono gotówkę o równowartości prawie 2 mln złotych. To rekordowe tego rodzaju przejęcie.

W pracy pomagał pies KAS z Katowic wyszkolony do szukania gotówki. Bezbłędnie doprowadził do skrytek wypełnionych nielegalnymi pieniędzmi. W sumie udało się przejąć gotówkę o łącznej wartości 1884067,84 zł. To na tę sumę złożyły się euro, dolary oraz złotówki.