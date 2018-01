Pies rzucił się na dziecko. 9-latek poważnie pogryziony

W miejscowości Przyłęk 9-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Poważnie poszkodowany chłopiec trafił do szpitala.



W sobotę przed południem w miejscowości Przyłęk w powiecie opoczyńskim w województwie łódzkim 9-letni chłopiec bawił się przed swoim domem. Wtedy podbiegł do niego owczarek niemiecki i dotkliwie go pogryzł. Dziecko z ciężkimi obrażeniami zostało przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi, a stamtąd do kliniki transplantologicznej.