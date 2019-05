Pies przyklejony do asfaltu. Dramatyczna akcja ratunkowa

Wolontariuszki z fundacji Zwierzęta Niczyje w Suwałkach przez godzinę ratowały psa, przyklejonego do asfaltu. Pomagali im strażacy. Nie wiadomo, jak długo zwierzę czekało na pomoc. Jego rokowania są coraz lepsze. Teraz szuka domu, który pomoże mu zapomnieć o traumie, jaką przeżył.

Wolontariuszki fundacji Zwierzęta Niczyje w środę dostały informację, że na obrzeżach Suwałk, w okolicach ul. Piaskowej, leży pies przyklejony do asfaltu. Wezwały straż pożarną i nie czekając na jej przyjazd, zaczęły smarować psa olejem spożywczym. Jak opisuje fundacja na Facebooku, smarowały go centymetr po centymetrze i odklejały od lepiącej powierzchni. W ruch posżły także nożyczki. Po jakimś czasie pojawili się strażacy, którzy ruszyli do pomocy.

Po uwolnieniu psa, został on natychmiast przetransportowany do weterynarza. Dostał antybiotyk, wyciągnięto z niego ponad 40 kleszczy. Przez kilka dni lekarze czyścili jego sierść ze smoły. Teraz powoli wraca do zdrowia. Dostał na imię Fart, bo miał szczęście, że ktoś go zobaczył i uratował, prawdopodobnie w ostatniej chwili.