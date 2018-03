Pies co noc czeka na jeden pociąg. Ten widok łamie serce

Od 2 stycznia na stacji kolejowej w Bombaju pojawia się suczka. Można ją spotkać codziennie ok. godziny 23. Kiedy podjeżdża pociąg, ona biegnie w stronę przedziału dla kobiet. Na kogo czeka, próbują dociec setki osób.

Sameer Thorat dostrzegł psa, wracając z pracy. Nagrał go, po czym wrzucił wideo do sieci. "Sposób, w jaki czeka na pociąg w nocy i próbuje wsiąść do wagonu, wskazuje na to, że szuka osoby, która albo regularnie ją karmi albo ją tam zostawiła" – napisał mężczyzna. Dodał, że spotyka zwierzę od około dwóch tygodni i jako miłośnik psów nie potrafił przejść obok niego obojętnie.