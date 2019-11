Pierwszy wywiad Donalda Tuska po decyzji ws. wyborów. Mówi o przyczynach

Należy zrobić wszystko, by nie pozwolić Prawu i Sprawiedliwości przez kolejne cztery lata niszczyć ładu ustrojowego i praworządności - mówi Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej tłumaczy też motywy swojej decyzji o rezygnacji z walki o prezydenturę.

- Zawsze wolałem być na boisku aniżeli na trybunach. Ale teraz nie chodzi o to, żeby mieć satysfakcję, że się wzięło udział w walce - mówi Donald Tusk w rozmowie z Juliuszem Kurkiewiczem dla francuskiego dziennika "Le Soir". - W tych okolicznościach trzeba spokojnie planować kilka najbliższych lat, aby zmaksymalizować szanse wygranej - dodaje szef RE.

- Kryzys polityczny wywołany rządami Prawa i Sprawiedliwości jest tak wielki, że należy zrobić wszystko, by nie pozwolić tej partii przez kolejne cztery lata niszczyć ładu ustrojowego i praworządności. Kandydatem powinien być więc ktoś, kto w sposób wiarygodny, autentyczny, z przekonaniem będzie budował poparcie ponad połowy Polaków - stwierdza Tusk podczas wywiadu, którego zapis publikuje w sobotę "Gazeta Wyborcza".

Przypomnijmy: Donald Tusk we wtorek ogłosił, że rezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Podziękował wszystkim, którzy jego decyzję zrozumieli i przeprosił tych, którzy poczuli się nią rozczarowani.

