Pierwszy weekend wakacji. Co się dzieje nad Bałtykiem? Sprawdziliśmy

- Przyjechałyśmy pociągiem na jeden dzień z Mazowsza. Pogoda nam się nie trafiła, ale zobaczyłyśmy to, co chciałyśmy. Byłyśmy w Grodzisku, Operze Leśnej i Muzeum Sopotu. Na plażę przyszłyśmy dziś drugi raz. Trochę zmokłyśmy, ale nie aż tak bardzo - nie kryje entuzjazmu Renata, kobieta w średnim wieku, która do Trójmiasta przyjechała razem z koleżanką.