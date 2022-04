Pierwszy Rosjanin odpowie za wojnę. Stanie przed ukraińskim sądem

Major Krasnojarcew, as rosyjskiego lotnictwa, trafił do więzienia ukraińskiego po tym, jak ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjski samolot Su-34, którym sterował. Po zatrzymaniu go pojawiło się nagranie z jego zeznań na Twitterze, Rosjanin zeznał, że podczas próby ucieczki po katapultowaniu się z zestrzelonego samolotu zabił cywila, który gonił go z widłami. Uciekinier schował się w stodole. Tam nakrył ukraiński rolnik, który przypłacił to spotkanie życiem.