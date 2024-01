Pierwszy raz od lat. Lód na Bałtyku gruby nawet na metr

Prawdziwie zimowa aura utrzyma się jednak jeszcze w nadchodzącym tygodniu. Jak wskazuje TVNMeteo, w niedzielę nad ranem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim temperatura znacznie spadnie i wyniesie od -22 do -18 st. C. Najniższa temperatura w ciągu dnia wyniesie od -12 st. C na krańcach północno-wschodnich, około -6 w centrum, do około -1 st. C w obszarach podgórskich Bieszczad.