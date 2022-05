Pierwszy przypadek małpiej ospy potwierdzono w Niemczech

Z kilkudziesięcioma potwierdzonymi przypadkami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii (do piątku potwierdzono tam najwięcej zakażeń w Europie - aż 30), Portugalii, we Włoszech, Szwecji i Belgii, a teraz w Niemczech - jak informuje serwis welt.de - jest to największe i najbardziej rozpowszechnione ognisko ospy małpiej, jakie kiedykolwiek widziano w Europie.