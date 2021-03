Pierwszy noworodek z przeciwciałami na COVID-19 w USA. Matka była zaszczepiona w ciąży

Dziecko z przeciwciałami na COVID-19 urodziło się na Florydzie w USA. To pierwszy przypadek przekazania odporności z matkę na noworodka w Stanach Zjednoczonych.

Noworodek z przeciwciałami na COVID-19. Pierwszy taki przypadek w USA

Jak podkreślał medyczny magazyn "Health", odkrycie to jest bardzo znaczące. Sugeruje ono, że matka – otrzymując szczepionkę w ciąży – może przekazać odporność noworodkowi.

USA. Naukowcy: szczepienie matki stwarza możliwość ochrony

Jak dodaje "Health", kobiety w ciąży nie były objęte badaniami klinicznymi dotyczącymi jakichkolwiek szczepionek COVID-19, w tym produkcji firm Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. Dlatego nie ma jeszcze jasnego obrazu co do ich bezpieczeństwa i skuteczności. Gilbert i Rudnick wskazują na to, że potrzebne są dalsze analizy.