"Pierwszy krok" Polski. Głos z Komisji Europejskiej

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar we wtorek w Brukseli przedstawi plan działania, który doprowadzi do zakończenia wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej "To pierwszy, bardzo ważny krok w stronę zamknięcia procedury" - oświadcza wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova, podaje RMF FM.