Pierwszy dzień szkoły. Premier Mateusz Morawiecki w Żyrardowie

We wtorek rano premier odwiedził już Szkołę Podstawową w Dalikowie (woj. łódzkie). Podczas spotkania z dziećmi przekonywał je, że szkoła odgrywa niezwykle ważną rolę w kontekście nabywania kontaktów z rówieśnikami.

Premier mówił też, jak ciężkie były dla wszystkich ostatnie miesiące. - Za nami sześć najbardziej nietypowych miesięcy w życiu szkół w całej Polsce. Gdyby rok temu ktoś wam powiedział, że będziecie przez ostatnie kilka miesięcy semestru przed wakacjami uczyli się zdalnie, to pewnie nikt by nie uwierzył. Nie było żadnego podręcznika, żeby radzić sobie z tą sytuacją - stwierdził Prezes Rady Ministrów.