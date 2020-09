Pierwszy dzień szkoły. Jak bezpiecznie dojechać do szkoły? Minister i GIS apelują do uczniów

Pierwszy dzień szkoły. Jak bezpiecznie dojechać do szkoły?

Ministerstwo edukacji w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wprowadziło wiele reguł, które mają sprawić, że powrót dzieci do szkół będzie bezpieczny. O ile w placówkach oświatowych uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, o tyle w drodze do szkół muszą zasłaniać twarz jeśli dojeżdżają komunikacją miejską.

Pierwszy dzień szkoły. Apel ministerstwa i GIS

- O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju - zaznaczyli ministrowie Dariusz Piontkowski, Andrzej Adamczyk oraz Jarosław Pinkas w liście skierowanym do dyrektorów szkół.