Pierwszy dzień obowiązywania RODO i od razu problemy. Szkoły dla kierowców sparaliżowane

Są pierwsze niezamierzone konsekwencje wprowadzenia RODO. Ponad cztery tysiące szkół o poranku nie mało dostępu do specjalnego portalu ośrodków szkoleń kierowców. To za jego pomocą starostwa przekazują wszystkie dane o kandydatach na kierowców.

RODO obowiązuje od dziś. W związku z unijnym rozporządzeniem szkoły musiały elektronicznie podpisać umowę o powierzeniu danych, czyli zobowiązanie do przetwarzania danych osobowych kandydatów zgodnie z nowymi regulacjami. Jak podaje rmf24.pl, do tej pory zrobiło to 800 szkół.

Co to jest RODO?

RODO to europejskie przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. Unijne rozporządzenie nakłada wiele nowych obowiązków na tzw. administratorów danych. Są to wszystkie firmy, strony internetowe, aplikacje, sklepy i usługi, które zbierają nasze dane osobowe. Wystarczy, że zapisują adresy e-mail lub IP, żeby podlegać przepisom. Jeśli się do nich nie zastosują, grozi im potężna kara finansowa - nawet do 20 mln euro.