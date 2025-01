Pierwsze takie rozliczenia po powodzi. Czy będzie referendum ws. odwołania władz Nysy?

Nysa (woj. opolskie) jest jednym z miast, które ucierpiały w wyniku powodzi, jaka we wrześniu 2024 roku nawiedziła południowo-zachodnią Polskę . Zdaniem lidera komitetu referendalnego Patryka Cichego, w czasie katastrofy zabrakło odpowiednich działań ze strony burmistrza . Przedstawiciele komitetu złożyli w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie o rozpoczęciu procedury referendum. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 4277 podpisów, które są niezbędne do przeprowadzenia głosowania.

W rozmowie z WP Patryk Cichy tłumaczy powody powstania inicjatywy referendalnej. Krytykuje komunikaty burmistrza, który w kluczowych momentach dni 15 i 16 września poprzez wpisy na Facebooku wezwał mieszkańców do ucieczki.

- Najpierw byliśmy uspokajani, że nic się nie wydarzy. Kiedy w miasto uderzyła fala powodziowa, w ekspresowym momencie pan burmistrz przeszedł od uspokajania do komunikatu: niech Bóg ma nas w swojej opiece, kto może, uciekajcie za rzekę - mówi Cichy.

- Dwa tysiące ludzi, widząc całą tę nieudolność władz, po prostu poszło na pękający wał, który zagrażał miastu. Własnymi rękoma sypiąc piasek do worków, zrobili tę robotę. Uratowali miasto, bo prawdopodobnie doszłoby do olbrzymiej tragedii , gdyby woda tamtędy się przelała - opisuje słynną nocną akcję, którą relacjonowało większość mediów w Polsce.

Dzwonili do ministra Siemoniaka, aby nie zrzucać na nich wody. Co poszło nie tak z powodzią w Nysie?

- Odbyło się pięć czy sześć sesji Rady Miejskiej, na których nic się nie wydarzyło. Typowa polska awantura, skoro program zwolnień proponowała KO, to odrzucał to PiS. Ci ludzie zmarnowali nasz czas - zarzuca rozmówca WP.

- Mieszkańcy nie mogli podczas sesji rady wypowiedzieć się o problemach. Radni koalicji pod batutą pana burmistrza zagłosowali przeciwko. Dla mnie to skandal. Nie tak powinna wyglądać idea samorządu. Oni zasiadają na tych stołkach tylko dlatego, że my wyborcy im zaufaliśmy. No i dzisiaj czujemy się zdradzeni - podsumowuje.