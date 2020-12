Pierwsze szczepienia w Polsce. Krytyczny głos eksperta

Szczepionka na COVID-19. Kiedy masowe szczepienia? Prezes ARM zabrał głos

O komentarz do pierwszych szczepień poprosiliśmy dr Pawła Grzesiowskiego.

- Nie sądzę, żeby niedzielne wydarzenie miało jakiś wpływ na decyzje Polaków o szczepieniach. Traktuję to bardziej w kategoriach symbolicznych. Wizerunkowo nie było to szczególnie zachęcające. Ci, którzy są za szczepieniami, nie potrzebują takich argumentów. A tych, którzy są przeciw, takie obrazki nie przekonają. Najważniejsza jest praca u podstaw. Wyjaśnianie wątpliwości, zachęcanie ludzi poprzez objaśnianie i tłumaczenie. Personel medyczny trzeba także informować, bo musi dać innym przykład. My musimy myśleć o pacjentach. Szczególnie od 15 stycznia, kiedy ruszą masowe szczepienia - ocenia w rozmowie z WP dr Paweł Grzesiowski.