Pierwsze sondażowe wyniki II tury wyborów we Francji

Natomiast szacunkowe wyniki sondażowe instytutu Ifop wskazują, że koalicja prezydencka zdobędzie od 210 do 250 miejsc w izbie niższej, natomiast koalicja Nupes od 150 do 180 mandatów. Zjednoczenie Narodowe może liczyć na od 80 do 100 deputowanych, a Republikanie - od 60 do 70.